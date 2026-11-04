Russia, capriolo intrappolato sul ghiaccio: i soccorritori lo salvano e lo portano al caldo

Alcuni soccorritori hanno salvato un giovane capriolo rimasto intrappolato sul ghiaccio nell’Estremo Oriente russo. L’animale è stato avvistato da alcuni residenti nella regione di Chabarovsk, a circa cinque metri dalla riva; questi hanno poi dato l’allarme ai soccorritori. Un soccorritore, indossando una muta stagna e munito di una corda, ha raggiunto il capriolo e lo ha tratto in salvo. L’animale, esausto, è stato portato in un centro zoologico, dove ha trovato un luogo caldo in cui riprendersi.