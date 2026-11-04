Il presidente russo Vladimir Putin ha deposto dei fiori presso il monumento della Piazza Rossa in onore dei leader della rivolta del 1612, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale russa. Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti di varie confessioni religiose.

Successivamente, il capo del Cremlino ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato che “La Russia non ha mai rappresentato né rappresenta una minaccia per nessuno. Anzi, noi puntiamo alla cooperazione. Quanto a coloro che non sono ancora pronti a questo, seguendo il vostro esempio e quello dei nostri altri amici in tutto il mondo, alla fine trarranno le giuste conclusioni, modificheranno la loro posizione e passeranno dal confronto alla cooperazione con la Russia. Noi siamo pronti a questo, ed è proprio ciò a cui aspiriamo”.