Pieraccioni trasforma Giulia Vecchio con l’IA: “Autenticità oggi è riappropriarsi del proprio tempo”

Quanto è difficile, oggi, essere autentici? A questa domanda ha risposto Giulia Vecchio, tra i protagonisti dell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, “Un weekend artificiale“. L’attrice ha sottolineato l’importanza del connettersi personalmente agli altri. “Ho lavorato con colleghi bravissimi che stimo fortemente; tutti i più grandi talenti, anche artistici, sono profondamente umani e quindi legati alla propria etica, al proprio valore. Credo anche un pochettino nel coraggio di prendersi un tempo per le cose e non farle di fretta, prendersi un tempo di discernimento, di avere la cura per. Una cosa molto bella del cinema è che comunque ancora prima di consegnare il prodotto al pubblico c’è proprio un tempo, un tempo di scrittura, di idea, di realizzazione e di consegna che forse è anche un uno dei modi per non entrare nella ruota del criceto, che è quella che dicevi tu dell’esposizione”.