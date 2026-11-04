Marta Zoboli nel film di Pieraccioni: “L’IA seduce, ma non arrapa e in questo non sarà mai come noi”

Marta Zoboli, protagonista nell’ultimo film di Pieraccioni, “Un weekend artificiale”, affronta il tema del rapporto tra umani e intelligenza artificiale. Un rapporto spesso complicato, ma che Zoboli affronta con la consueta ironia: “Rendere più umana l’intelligenza artificiale? Il personaggio del film prova a sedurre il protagonista, ma lei non deve sedurre, deve proprio arrappare e non è capace. L’IA quando ti parla ti seduce perché ti compiace, ma non riesce ad arrapparti. Avete mai provato? Non riesce proprio, fidati”.