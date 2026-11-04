Italgas celebra i 10 anni in Borsa, Gallo: “Sosteniamo lo sviluppo e la competitività del sistema Italia”

Una rotta chiara: “sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema Italia aiutando nella transizione energetica”. L’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, guarda avanti nel giorno dei dieci anni dal ritorno del gruppo a Piazza Affari, festeggiati a Palazzo Mezzanotte con il presidente Paolo Ciocca e l’ad di Borsa Italiana Fabrizio Testa. “Oggi è un’azienda vivace, snella, curiosa”, ha detto Gallo, indicata come “punto di riferimento in Italia, in Europa, ma anche al di fuori dell’Europa”. Il percorso fatto finora pesa: la capitalizzazione è passata da poco più di 3 a oltre 9 miliardi di euro e la RAB da 6 a 16 miliardi. I prossimi passi passano per le gare d’ambito, il biometano, i nuovi gas e l’intelligenza artificiale, già operativa sulla rete. All’estero restano centrali la Grecia, con un miliardo di investimenti attraverso Enaon, e il Portogallo, dove il gruppo acquisirà il 22,5% di Floene. Alla crescita si accompagna una nuova identità visiva: tre forme in blu, verde e giallo prendono il posto della fiamma, alla vigilia dei 190 anni di storia del gruppo.