Harry Potter, all'inaugurazione del nuovo negozio a Londra si radunano anche manifestanti pro transgender

In occasione dell’inaugurazione del negozio di Harry Potter a Oxford Street, a Londra, si sono ritrovati sia fan che manifestanti. L’attore Warwick Davis, che ha recitato nei film e che tornerà a far parte del cast della nuova serie televisiva, ha inaugurato ufficialmente il punto vendita lanciando un incantesimo. All’esterno, alcuni sostenitori dei diritti delle persone transgender hanno chiesto il boicottaggio di Harry Potter, in polemica con le posizioni espresse dall’autrice J.K. Rowling sui diritti delle persone transgender.