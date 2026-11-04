Elezioni midterm Usa, Conte: "Si leva la protesta contro le guerre, anche in Italia. Meloni fa scena muta"

“Dalle piazze italiane, alle piazze europee sino al voto negli Stati Uniti si leva forte la protesta contro le guerre, contro il riarmo, contro i rincari che ne conseguono e il voto segnala la voglia di maggiore sicurezza sociale”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte intercettato dai cronisti nei pressi di piazza Montecitorio. “Quanto a Meloni – aggiunge l’ex premier -, quando si tratta di proporre Nobel a casaccio nonostante guerre e rincari è rapidissima. Quando si tratta di sottoscrivere accordi disastrosi per l’Italia e gli interessi degli italiani e altrettanto rapida. Quando si tratta invece di prendere atto della realtà fa scena muta. Ma in realtà anche qui è fortissima la protesta contro le scommesse fatte anche in politica estera completamente fallimentari e una politica economica e sociale e fallimentare. Le persone non ne possono più”.