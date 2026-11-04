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mercoledì 4 novembre 2026

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Elezioni midterm Usa, Conte: "Si leva la protesta contro le guerre, anche in Italia. Meloni fa scena muta"

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“Dalle piazze italiane, alle piazze europee sino al voto negli Stati Uniti si leva forte la protesta contro le guerre, contro il riarmo, contro i rincari che ne conseguono e il voto segnala la voglia di maggiore sicurezza sociale”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte intercettato dai cronisti nei pressi di piazza Montecitorio. “Quanto a Meloni – aggiunge l’ex premier -, quando si tratta di proporre Nobel a casaccio nonostante guerre e rincari è rapidissima. Quando si tratta di sottoscrivere accordi disastrosi per l’Italia e gli interessi degli italiani e altrettanto rapida. Quando si tratta invece di prendere atto della realtà fa scena muta. Ma in realtà anche qui è fortissima la protesta contro le scommesse fatte anche in politica estera completamente fallimentari e una politica economica e sociale e fallimentare. Le persone non ne possono più”.