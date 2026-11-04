Elezioni midterm Usa 2026, Trump non commenta il risultato e parla della sala da ballo della Casa Bianca

Mercoledì il presidente Donald Trump ha reagito alla pesante sconfitta subita dal Partito Repubblicano alle elezioni di midterm tornando a parlare della sala da ballo che sta costruendo alla Casa Bianca. Il tycoon si è lanciato in una descrizione del progetto, affermando che “si tratterà essenzialmente di un bellissimo tubo di vetro che entrerà nella sala da ballo direttamente dal lato est della Casa Bianca, utilizzando l’attuale sala da ballo, che è una stanza minuscola e può ospitare circa 90 persone”. Trump ha poi ricordato di quando, nei mesi scorsi, ha ospitato re Carlo III a Washington. “Abbiamo dovuto fare i conti con molte restrizioni”, ha detto. “Ci ha chiesto: ‘Potremmo invitare circa 350 dei nostri ospiti?’ Gli abbiamo risposto: ‘Non possiamo ospitarne 350, ne possiamo ospitare circa 98, quindi arrivare a 350 è un po’ difficile. Ma abbiamo ospitato il presidente cinese Xi, che se n’è andato due settimane fa ed è rimasto sbalordito quando ha osservato la struttura. L’ha esaminata insieme a noi e ha anche notato l’eliporto realizzato”. Trump ha poi concluso con un riferimento alla costruzione di un arco su modello di quello di Trionfo di Parigi.