Elezioni midterm Usa 2026, Sheinbaum: "Risultato riflette il sentimento del popolo americano"

Mercoledì la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che i risultati elettorali del midterm statunitense “riflettono il sentimento del popolo americano” e ha celebrato le vittorie di due persone di origine messicana in Texas e in California.

“Siamo molto lieti che i messicano-americani che vivono lì stiano partecipando e abbiano ricevuto questo riconoscimento”, ha dichiarato durante la sua conferenza stampa mattutina quotidiana, aggiungendo che, oltre alla loro agenda politica, hanno anche legami con il popolo messicano.

Sheinbaum si è tuttavia mostrata cauta riguardo a ciò che i risultati elettorali potrebbero significare per le relazioni con Washington. Ha affermato che è troppo presto per stabilire se l’esito delle elezioni di martedì influenzerà l’approccio del presidente Donald Trump nei confronti del Messico o porterà a cambiamenti nella politica statunitense. Infine, ha sottolineato che i negoziati del Messico sono stati condotti direttamente con l’amministrazione Trump piuttosto che con il Congresso. “Dipenderà dall’amministrazione stessa — dal presidente Trump — se queste elezioni cambieranno o meno la sua prospettiva”, ha affermato.