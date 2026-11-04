Elezioni midterm Usa 2026, Fratoianni: "Tracollo Trump splendida notizia per mondo intero, è un voto contro guerra e disuguaglianze"

“Il tracollo di Donald Trump è una splendida notizia per il mondo intero, un voto contro la guerra, contro la disuguaglianza, contro il carovita, è un voto che dobbiamo guardare con grande attenzione, anche la destra italiana può perdere, vinciamo le elezioni con un’alternativa per il paese”. Così Nicola Fratoianni, leader di AVS, commentando all’esterno della Camera dei Deputati la sconfitta di Donald Trump alle elezioni di midterm negli Usa. “Cosa significa per la sinistra in Italia? Significa che occorre coraggio, il coraggio che i democratici hanno messo in campo con una nuova generazione di candidati e di candidate con idee coraggiose, chiare, in grado di ricostruire l’ordine delle priorità, di mettere al centro gli interessi generali, il diritto alla salute in un paese in cui, come sappiamo, è largamente negato, purtroppo lo è sempre più anche qui da noi”, continua ancora Fratoianni, che sottolinea come quello americano sia “un voto chiaro contro la guerra, contro le oligarchie, un voto in grado di dire che le grandissime ricchezze che accumulano potere a danno della stragrande maggioranza dei cittadini sono un avversario perché distorcono l’economia a danno della grande maggioranza” e “che è possibile mettere in campo ricette diverse e quando lo si fa con chiarezza, con determinazione, con coraggio, allora si vincono le elezioni, le persone tornano a votare, i giovani si mobilitano e anche ciò che sembrava imbattibile si sgretola”.

“Sarei curioso di cercare i trumpani nostrani. Ho l’impressione che siano tutti fatti di nebbia. Ho letto una dichiarazione di Antonio Tajani che dice che hanno votato in America e che qui non cambia nulla. Questo l’avevamo capito, ma francamente da chi andava in giro col cappellino MAGA ci saremmo aspettati qualche parola in più. Anche Salvini mi pare piuttosto parco di parole, lui che invece ne pronuncia moltissime, salvo che su quello di cui sarebbe responsabile, cioè il disastro dei trasporti italiani”, ha quindi aggiunto, commentando le reazioni della maggioranza alla sconfitta di Trump. “Mi pare che siano spariti tutti, si sono dati alla macchia i coraggiosi patrioti di casa nostra”, ha ribadito in conclusione.