Elezioni midterm Usa 2026, Fico: “Festeggiamo lo tsunami che ha travolto Trump”

“A me sembra che Trump sia stato assolutamente travolto e oggi i Democratici hanno di fatto la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Forse da Clinton non c’era questo numero di seggi, soprattutto alle elezioni di midterm, e quindi oggi la Giunta regionale della Campania festeggia questo tsunami che ha colpito Trump”. A dirlo è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, a Napoli. “L’effetto di un cambio internazionale può avere effetto su tanti Paesi. Siamo molto contenti anche per Lula, perché noi siamo una Giunta politica schierata”, ha aggiunto.