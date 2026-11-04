Il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti evidenziano l’importanza di porre fine al conflitto in Iran, che ha causato un’impennata dei prezzi del carburante. “Il presidente Trump ha accettato i risultati; credo che ora il mondo abbia l’opportunità di unirsi attorno a una questione che ci riguarda tutti: il costo della vita. È stato questo il tema centrale dei miei primi tre mesi a Downing Street e abbiamo già intrapreso alcune iniziative, ma non riuscirò ad alleviare le pressioni sul costo della vita che gravano sulle persone finché il conflitto in Medioriente non sarà risolto”, ha affermato Burnham.