Elezioni midterm Usa 2026, Al-Sayed conquista il Senato e punge Trump e Vance: "Chiamatemi senatore"

Un messaggio per JD Vance e un altro per Donald Trump. Sono quelli lanciati da Abdul Al-Sayed dopo aver vinto in America la corsa al Senato battendo il repubblicano Mike Rogers. Il medico, primo senatore musulmano della storia negli Usa, ha detto, riferendosi al vicepresidente statunitense: “Habibi, c’è questa deliziosa ironia nel fatto che sei costituzionalmente obbligato a giurarmi, a gennaio”. Infine, rivolgendosi al tycoon, ha dichiarato: “So che hai difficoltà con il mio nome, quindi, dopo che JD mi avrà fatto prestare giuramento, puoi tranquillamente chiamarmi senatore”.