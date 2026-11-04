Campi Flegrei, Fico: “Decreto in arrivo”

“Credo che ci siamo sulla pubblicazione del decreto Campi Flegrei. Una volta pubblicato il decreto, parleremo del modo in cui dobbiamo affrontare tutta la questione, fermo restando che già da quest’estate abbiamo lavorato su tanti fronti con i Comuni e con il Comune interessato”, ha affermato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avesse sentito il ministro Nello Musumeci in merito alla pubblicazione del decreto legge sui Campi Flegrei, a margine delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, a Napoli.