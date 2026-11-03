Ucraina, Merz sui negoziati: "Se si discute di Ucraina, allora Kiev deve essere al tavolo delle trattative"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in Germania, dando il via a una nuova serie di consultazioni con i leader europei in vista dei colloqui mediati dagli Stati Uniti, in programma il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi, per cercare di porre fine alla guerra.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che il 19 novembre ospiterà un incontro dei leader della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” a sostegno dell’Ucraina. Il premier ha affermato: “Il nostro messaggio alla Russia è che è ora di porre fine a questa guerra. Il cessate il fuoco regionale a Oleshky potrebbe fungere da modello per un cessate il fuoco nel settore energetico e nel Mar Nero“.

Riguardo al vertice del G20 a Miami, Merz ha aggiunto: «Se il presidente Trump dovesse decidere di invitare il presidente russo, allora la discussione dovrà riguardare, prima di tutto, l’Ucraina. E se si discute dell’Ucraina, allora il presidente dell’Ucraina deve essere al tavolo delle trattative. A mio avviso, è del tutto inaccettabile che paesi terzi discutano del destino dell’Ucraina senza includere l’Ucraina stessa in tali discussioni. E quando l’Ucraina è al tavolo delle trattative, anche l’Europa è al tavolo”.