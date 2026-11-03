Ucraina, il Cremlino: "Colloqui con Usa e Kiev ad Abu Dhabi 10-11 novembre"

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che per il 10 e 11 novembre sono in programma negoziati trilaterali fra Russia, Usa e Ucraina ad Abu Dhabi. “Sì, posso confermare questa data. Effettivamente, una delegazione russa arriverà ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre e parteciperà ai colloqui trilaterali”, ha dichiarato Peskov, aggiungendo che a guidare la delegazione russa sarà Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin. Inoltre, sono attualmente in corso i lavori per coordinare un incontro fra i leader di Russia, Stati Uniti e Cina – Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping – in occasione del vertice Apec.