Repubblica Ceca, in piazza i lavoratori dei media pubblici: sciopero contro la riforma del governo

I lavoratori dei media pubblici cechi hanno indetto uno sciopero di un giorno per protestare contro il piano del governo di riformare il sistema di finanziamento delle emittenti pubbliche, avvertendo che ciò potrebbe minacciarne l’indipendenza. La proposta, promossa dal primo ministro populista Andrej Babiš, sostituirebbe l’attuale sistema di canoni regolari versati dalle famiglie e dalle imprese con un finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato. Secondo i critici, le emittenti potrebbero ricevere circa il 15% in meno di fondi, il che potrebbe portare a licenziamenti e tagli ai programmi. Migliaia di persone si sono radunate in Piazza Venceslao a Praga, chiedendo al governo di ritirare la proposta di legge e di avviare un dibattito pubblico trasparente.