“La Pennicanza”, Fiorello lancia lo spoiler su Sanremo 2027: “Paola Iezzi al Dopofestival con la Gialappa’s Band”

Dallo studio de “La Pennicanza“e in diretta su RaiPlay, Fiorello lancia uno spoiler sul prossimo Festival di Sanremo e svela il nome di una possibile protagonista del Dopofestival: accanto alla Gialappa’s Band ci sarà infatti Paola Iezzi. “Spoiler alert Sanremo! Chi fa il Dopofestival? La Gialappa’s Band. Ma non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro. E chi sarà lì con loro? Volete sapere chi è? Lei dirà: ‘Non è vero, non è vero’. Sarà una Paola, mi hanno detto di non dire niente, ma io non posso. Non è la Barale e non è Chiara. Sarà Paola Iezzi!”, ha detto lo showman, che poi ha videochiamato la cantante in diretta per sapere se abbia già impegni a febbraio. La risposta è stata evasiva: “Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera…”.

Fiorello ha insistito, accennando a una possibile presenza in Liguria “dopo il Festival”. Dall’altra parte del telefono è calato il silenzio, che il conduttore ha interpretato immediatamente a modo suo: “Signori, c’è stato un silenzio assenso!”. Paola Iezzi ha provato a smentire: “No, no, mica è vero, poi dicono che c’è un brutto tempo in quel periodo!”