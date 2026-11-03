Groenlandia, il Parlamento dà l'OK all'accordo sulla sicurezza con Danimarca e Usa

Martedì i parlamentari della Groenlandia hanno votato per approvare un accordo tra l’isola artica, la Danimarca e gli Stati Uniti volto a rafforzare la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale dopo mesi di pressioni da parte del presidente americano Donald Trump, che cercava di ottenere il controllo del territorio semiautonomo di un alleato della NATO.

L’accordo trilaterale apre la strada alla creazione di ulteriori basi statunitensi in Groenlandia e allenta le tensioni causate dalle ripetute richieste di Trump affinché la vasta isola entri a far parte degli Stati Uniti.

L’obiettivo dell’accordo è rafforzare la presenza militare statunitense in Groenlandia, mantenendo però l’isola autonoma sotto il controllo danese. L’accordo rimarrebbe in vigore anche se la Groenlandia dovesse alla fine scegliere l’indipendenza.

I parlamentari groenlandesi hanno votato a favore dell’accordo con 16 voti a favore, nessun contrario e 7 astensioni.

L’accordo entrerà in vigore una volta che saranno stati completati i necessari iter parlamentari del Regno di Danimarca, in collaborazione con la Groenlandia.