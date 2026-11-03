Elicottero precipitato in Bosnia, Mattarella ai funerali dei quattro italiani morti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia funebre dei quattro militari vittime dell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia. La messa si è tenuta nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma. Il capo dello Stato si è fermato a parlare con i familiari delle vittime, seduti nei primi banchi della chiesa. Mattarella si è chinato verso i parenti, visibilmente commossi, scambiando con loro alcune parole prima dell’inizio della cerimonia.