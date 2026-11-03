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martedì 3 novembre 2026

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Elicottero precipitato in Bosnia, Mattarella ai funerali dei quattro italiani morti

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia funebre dei quattro militari vittime dell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia. La messa si è tenuta nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma. Il capo dello Stato si è fermato a parlare con i familiari delle vittime, seduti nei primi banchi della chiesa. Mattarella si è chinato verso i parenti, visibilmente commossi, scambiando con loro alcune parole prima dell’inizio della cerimonia.