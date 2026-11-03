Elezioni Midterms Usa 2026, Talarico (dem): “In Texas siamo come Davide contro Golia”

James Talarico, candidato democratico al Senato degli Stati Uniti, lunedì ha radunato i sostenitori ad Austin, accusando il miliardario Elon Musk e altri ricchi donatori di cercare di comprare la corsa al Senato del Texas, mentre lui cerca di sconfiggere il repubblicano Ken Paxton in una delle sfide delle elezioni midterms 2026 più seguite del Paese. “Stiamo affrontando i nostri Golia, quei miliardari che elargiscono donazioni colossali, quei comitati di azione politica (PAC) delle grandi aziende, l’intero establishment di Washington DC. Il loro potere è reale. Ma lo è anche il nostro”, ha detto Talarico riferendosi alle sacre scritture.