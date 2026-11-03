Elezioni Midterm Usa 2026, Vannacci: "Trump fa gli interessi del proprio popolo"

“Io tifo per il popolo americano, vedremo quello che voterà. Il popolo ha sempre ragione, faccio in bocca al lupo ai due sfidanti. Donald Trump ha dimostrato di essere un leader che fa gli interessi del proprio paese e proprio per questo dico che deciderà il popolo americano”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine dell’inaugurazione dell’Eicma. Una battuta anche sui recenti attacchi hacker che hanno colpito l’Europa. “Un attacco ibrido ha quale prima caratteristica quello di non poter essere individuato, quindi tutto quello che viene descritto alla fine non è altro che una strumentalizzazione di un qualche cosa che non sappiamo” ha detto Vannacci, rispondendo a chi gli chiedeva se sugli attacchi alla grande distribuzione ci fossero dietro i russi.