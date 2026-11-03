Elezioni Midterm 2026, Trump: "Le più importanti di sempre, se nostra gente va a votare vinciamo a valanga"

Donald Trump carica gli elettori repubblicani alla vigilia delle elezioni midterm. “Le più importanti, credo, della nostra vita. Il Partito Democratico ha presentato la lista di candidati più estrema e pericolosa della storia americana”, ha detto il capo della Casa Bianca nel discorso finale di questa campagna elettorale davanti alla Reflecting Pool del Lincoln Memorial. Trump si è detto fiducioso: “Se le persone che hanno votato per me e che hanno votato alle ultime elezioni, in cui abbiamo ottenuto una vittoria così grande, se ne andranno a votare anche solo in buona parte, vinceremo con una vittoria a valanga“.