Bruxelles, Vigili del Fuoco da tutta Europa in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro

Diverse centinaia di vigili del fuoco provenienti da vari paesi europei hanno sfilato oggi a Bruxelles per chiedere più posti di lavoro, migliori condizioni lavorative e attrezzature più adeguate, a seguito dell’aumento degli incendi boschivi registrato quest’estate in diversi paesi dell’Unione Europea (UE). Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato rappresentanti di almeno 20 paesi europei, per chiedere un aumento dell’organico, condizioni di lavoro più sicure e maggiori investimenti nei servizi antincendio. La Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici, che ha indetto la manifestazione, afferma che, secondo i dati Eurostat, nel 2025 l’UE contava 372.400 vigili del fuoco professionisti, in calo rispetto ai 390.600 del 2024.