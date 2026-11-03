Attacchi hacker, Piantedosi: "Probabile coordinamento europeo"

“Preoccupa” l’attacco hacker registrato anche in Italia, “perché non è una bella cosa ed è avvenuto in più Paesi europei, probabilmente, ma non ho dati aggiornati ad horas, su una iniziativa coordinata a livello europeo e che ha contenuto di ostilità evidente in qualche modo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al temine del Comitato ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto nella Prefettura di Torino, in merito alla questione degli attacchi hacker ai supermercati. “I nostri tecnici sia della Agenzia per la cybersicurezza sia gli esperti della polizia postale sono all’opera e confidiamo di vederci più chiaro in breve tempo”, ha affermato.