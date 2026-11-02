Usa, jet privato si schianta in Florida: dalla dashcam il momento dell’impatto

Le immagini riprese da una dashcam hanno immortalato il momento in cui un jet privato si è schiantato in un quartiere residenziale della Florida, esplodendo in una palla di fuoco vicino a una strada trafficata e uccidendo tutte e nove le persone a bordo, secondo quanto riferito dalle autorità. Il Bombardier Learjet 60 si è schiantato vicino all’incrocio tra Military Trail e 10th Avenue North, nella zona di Greenacres, nella contea di Palm Beach, intorno alle 12:50 di domenica 1 novembre. L’esplosione ha sprigionato una densa colonna di fumo nero e ha lasciato un cratere vicino alle case circostanti. Secondo la Federal Aviation Administration, l’aereo era decollato dall’aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas, ed era diretto alle Bahamas.