Re Carlo III e Camilla sorpresi dalla pioggia alla parata per l’Indipendenza di Antigua e Barbuda

Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati sorpresi da un forte acquazzone mentre partecipavano alla parata per la Festa dell’Indipendenza ad Antigua e Barbuda. Il Re e la Regina sono stati accolti dal Governatore Generale di Antigua e Barbuda, Rodney Williams, presso lo Stadio Sir Vivian Richards, prima della cerimonia di conferimento delle onorificenze nazionali in riconoscimento dei servizi resi ai cittadini per il loro contributo allo sviluppo del Paese. Antigua e Barbuda ospita il Vertice dei Capi di Governo del Commonwealth (CHOGM) dall’1 al 4 novembre, che riunisce i leader di tutto il Commonwealth per discutere di investimenti, sviluppo e cooperazione internazionale. Il Paese ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna il 1° novembre 1981.