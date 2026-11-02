Che Tempo Che Fa, la telefonata di Maria De Filippi a Fabio Fazio: "Seguo Luciana su Ig, si sveglia sempre più presto"

(LaPresse) – Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, un simpatico siparietto ha visto coinvolti oltre al conduttore Fabio Fazio e alla comica torinese Luciana Littizzetto, la ‘regina del Biscione’ Maria De Filippi. “Seguo Luciana su Instagram”, ha detto De Filippi al telefono con Fazio in vivavoce. “Ho visto che più passa il tempo, più si sveglia presto”. “Come le vecchie”, ha commentato Littizzetto. Alla domanda di Fazio sul perché De Filippi ‘controllasse’ proprio Luciana, la ‘signora’ di Canale 5 ha replicato, ironicamente: “Sono preoccupata, la penso sola. E’ lo stesso motivo per cui tu le mandi Marzullo. E’ un po’ di compassione”.