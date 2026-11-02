Bulgaria, Yotova vince il ballottaggio: "Caro Radev, senza di lei non sarebbe stato possibile tutto questo"

In Bulgaria, la presidente ad interim Iliana Yotova è risultata la vincitrice del ballottaggio presidenziale mentre l’ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov ha ammesso la sconfitta. Secondo i conteggi di diverse agenzie di voto, Yotova ha ottenuto il 58% dei voti. Se confermata dai risultati ufficiali, diventerebbe la prima donna a ricoprire la carica di capo di Stato in Bulgaria. “Desidero ringraziare tutti gli elettori bulgari che oggi si sono recati alle urne e hanno esercitato il loro diritto di voto. Uno dei più grandi diritti umani, il diritto di scegliere. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra squadra”, ha dichiarato in conferenza stampa dopo la pubblicazione dei primi risultati. Yotova, 62 anni, ha assunto la presidenza a gennaio, quando Radev si è dimesso per candidarsi al Parlamento, e si è candidata per un mandato elettorale. Ci si aspetta che continui la politica di Radev volta a mantenere la Bulgaria sul suo percorso europeo, sostenendo al contempo migliori relazioni con la Russia e la revoca delle sanzioni.