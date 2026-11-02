Brasile, a San Paolo i manifestanti festeggiano la vittoria di Lula e protestano contro la fuga di Bolsonaro negli Usa

A San Paolo, una settimana dopo la vittoria elettorale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, i manifestanti si sono riuniti per celebrare il suo successo e protestare contro la partenza per gli Stati Uniti del candidato sconfitto, Flávio Bolsonaro. Il senatore ha lasciato il Brasile per gli Stati Uniti con la moglie e le due figlie appena due giorni dopo aver perso il ballottaggio presidenziale contro il presidente Lula, sostenendo di essere vittima di persecuzione politica da parte del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. Alla famiglia sono stati concessi i visti dall’amministrazione Trump.