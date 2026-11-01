Usa, Trump alla festa di Halloween di Mar-a-Lago: "Mi sono travestito da Donald Trump"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato a una festa di Halloween a Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida, in vista di un comizio elettorale a Daytona Beach. «Stasera mi sono travestito da Donald Trump», ha scherzato con i giornalisti. Al suo arrivo, Trump ha risposto a domande su una serie di argomenti. «Penso che la guerra tra Ucraina e Russia giungerà al termine in un futuro non troppo lontano», ha detto. Alla domanda sull’arrivo di Flavio Bolsonaro negli Stati Uniti, Trump ha detto ai giornalisti che «può restare qui tutto il tempo che vuole». «A mio parere, le elezioni sono state una vergogna. È stato trattato in modo davvero meschino», ha aggiunto Trump.