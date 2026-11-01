Ucraina, Papa Leone XIV: "Azione umanitaria a Oleshky porti a nuove iniziative di pace"

(LaPresse) – “In questi giorni si è svolta l’azione umanitaria a favore della popolazione civile nella città di Oleshki. Auspico che la collaborazione tra le parti che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità faccia crescere la volontà di dialogo e porti a nuove iniziative concrete di pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro, nella solennità di Tutti i Santi. Il Pontefice ha poi rivolto un pensiero alle vittime dei conflitti: “Affidiamo a Maria, Regina della Pace e di tutti i Santi, quanti in ogni parte del mondo soffrono a causa delle guerre”.