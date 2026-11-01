Senegal, inaugurati i Giochi Olimpici Giovanili: è la prima volta per un Paese africano

Sabato in Senegal si sono inaugurati i Giochi Olimpici Giovanili: è la prima volta che un evento olimpico si svolge in Africa, in un momento in cui il continente cerca di rafforzare la propria presenza sulla scena sportiva internazionale. Decine di migliaia di spettatori si sono radunati allo Stadio Olimpico di Diamniadio, vicino alla capitale Dakar, per assistere alla cerimonia di apertura. Il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi. Circa 2.700 atleti di età compresa tra i 14 e i 17 anni si sfideranno fino al 13 novembre a Dakar, nella vicina città di Diamniadio e nella località balneare di Saly. La Russia ha inviato una delegazione di 13 atleti, che gareggiano sotto la bandiera nazionale in un evento olimpico per la prima volta dalla sospensione del Paese a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022. I Giochi vedranno inoltre la partecipazione della prima squadra di rifugiati in un evento olimpico giovanile. La squadra è composta da sei atleti residenti in Kenya e Uganda che gareggeranno nell’atletica leggera, nel judo e nel taekwondo. Gli atleti si sfideranno in 153 gare valide per l’assegnazione di medaglie in 25 discipline sportive.