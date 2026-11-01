Portogallo, a Lisbona scontri tra polizia e manifestanti per il caro-affitti

La polizia portoghese ha disperso domenica mattina i manifestanti dalla piazza Rossio di Lisbona utilizzando manganelli e scudi, in un contesto di crescenti disordini nel Paese causati dal costo insostenibile degli alloggi. Sabato le proteste per la crisi abitativa hanno richiamato oltre 1.000 persone sia a Lisbona che a Porto, mentre i manifestanti avevano programmato di accamparsi per la notte in piazza Rossio. La scorsa settimana, migliaia di persone che manifestavano contro l’aggravarsi della crisi abitativa si erano radunate davanti al Parlamento portoghese, dopo che nei giorni precedenti la polizia aveva utilizzato manganelli e cani per disperdere proteste simili nelle principali piazze del centro della capitale. Le proteste delle ultime settimane hanno preso spunto dalle manifestazioni iniziate il mese scorso nella vicina Spagna per motivi simili legati ai costi insostenibili degli alloggi.