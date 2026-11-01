Phoenix, l'alluvione travolge le auto in strada: i soccorsi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Phoenix hanno dichiarato di aver tratto in salvo alcune persone da diversi veicoli rimasti bloccati su strade allagate venerdì sera. Nella vicina Scottsdale, un capitano dei vigili del fuoco ha riferito che le squadre stavano soccorrendo una persona da un veicolo su una strada allagata quando un altro veicolo con a bordo due persone è finito nelle acque alluvionali. Anche i due occupanti hanno dovuto essere tratti in salvo. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, le forti piogge iniziate sabato sera avrebbero comportato un rischio di inondazioni improvvise nelle aree già saturate del sud-ovest fino a lunedì. In alcune zone della regione dei Four Corners, dove diverse perturbazioni meteorologiche hanno portato pioggia nelle ultime due settimane, potrebbero cadere fino a 10 centimetri di pioggia.