Germania, la serata di devastazione a Francoforte: vetrine infrante e polizia schierata

In Germania decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza sabato in oltre 30 città per le proteste della campagna ‘Gen Z regelt’, in gran parte pacifiche, a sostegno di maggiori investimenti nell’istruzione, nella protezione del clima e di alloggi a prezzi accessibili. La situazione è però degenerata in serata in diverse città, con scontri, lanci di petardi e pietre contro la polizia e danneggiamenti. A Francoforte la polizia ha sciolto una manifestazione con diverse migliaia di partecipanti dopo ripetuti lanci di petardi e pietre contro gli agenti. Secondo il ministro dell’Interno dell’Assia, Roman Poseck (Cdu), diversi poliziotti sono rimasti feriti. Circa 100 facinorosi avrebbero attaccato le forze dell’ordine anche con materiale pirotecnico. In serata, gruppi violenti hanno attraversato il centro, dove nella zona commerciale della Zeil sono state infrante diverse vetrine. Preso d’assalto e saccheggiato anche un negozio di armi, dal quale, riporta Bild, sarebbe stata sottratta almeno un’arma.