Ecuador, inondazioni alle Isole Galapagos: le immagini della devastazione

Forti piogge hanno provocato inondazioni nelle Isole Galápagos, in Ecuador, causando la morte di una persona, lasciando due dispersi e costringendo quasi 100 persone ad evacuare, ha riferito sabato il servizio di emergenza ECU911. La tempesta ha colpito l’isola di Santa Cruz per ore venerdì sera, mentre El Niño si intensificava, provocando lo straripamento dei corsi d’acqua e l’allagamento di abitazioni in almeno sei zone abitate, ha indicato l’agenzia in un comunicato. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza sull’isola, ha dichiarato il X Carolina Lozano, responsabile nazionale della gestione dei rischi. I funzionari stavano raccogliendo informazioni per determinare l’entità complessiva dei danni e il numero delle persone colpite. Un’abitazione è crollata e altre sono state allagate. È stata interrotta la fornitura di energia elettrica e, secondo le informazioni ufficiali, 80 persone hanno trovato rifugio in un palazzetto dello sport locale. Sono state sospese anche le operazioni all’aeroporto locale, mentre i vigili del fuoco e le forze di sicurezza sono rimasti dispiegati nella zona per effettuare operazioni di soccorso ed evacuazione.