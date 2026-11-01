Bulgaria, oggi il ballottaggio per le elezioni presidenziali: le immagini dai seggi

Domenica in Bulgaria i cittadini si sono recati alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, caratterizzato da minacce alla sicurezza regionale e preoccupazioni economiche interne. La presidente ad interim Iliana Yotova — che, in caso di vittoria, diventerebbe la prima donna eletta alla presidenza della Bulgaria — si trova di fronte al candidato dell’opposizione ed ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov. Yotova ha battuto Gyurov con un margine risicato di 2,8 punti percentuali al primo turno delle elezioni del 25 ottobre, che ha registrato un’affluenza ai voti ai minimi storici: secondo i funzionari elettorali, solo il 23% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto. I seggi hanno aperto alle 7 del mattino per un’altra competizione fortemente polarizzata, in cui i candidati cercheranno di attirare gli elettori con visioni politiche contrastanti. I primi risultati degli exit poll sono attesi dopo la chiusura delle urne alle 20:00, mentre i risultati ufficiali saranno annunciati lunedì.