Ucraina, Zelensky a Istanbul da Erdogan: "In corso preparativi per trilaterale con Usa e Russa"

Nel corso del loro incontro a Istanbul, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della sicurezza nel Mar Nero. “Con la sua aggressione, la Russia ha gradualmente reso difficile, e progressivamente peggiorato, la situazione nel Mar Nero”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che “la Turchia sostiene con fermezza la nostra sovranità e integrità territoriale”. Zelensky ha inoltre annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro trilaterale che coinvolgerà Ucraina, Stati Uniti e Russia nella prima metà di novembre.