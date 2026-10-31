Ucraina, Salvini: “Ribadiremo in Parlamento posizione Lega su sostegno”

“Il sostegno militare all’Ucraina dopo l’annuncio al congresso della Lega? Continuo a ritenere che dopo cinque anni e centinaia di migliaia di morti sia fondamentale perseguire la via diplomatica e non limitarsi a quella delle armi e delle sanzioni. Quando ci sarà un dibattito parlamentare in questo senso, la Lega ribadirà la sua posizione”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i militanti della Lega al gazebo di Ponte Milvio a Roma. “Quando ci sarà un dibattito parlamentare ribadiremo la posizione che abbiamo da quattro anni, anche se per lealtà e rispetto verso la maggioranza abbiamo sempre sostenuto qualsiasi intervento a sostegno dell’Ucraina. Chiederemo se dopo cinque anni sia quella via per porre fine alla guerra. Ribadiremo la posizione della Lega, leali verso la maggioranza ma fermi nelle nostre posizioni”.