Manovra 2027, Salvini: “Targhe personalizzate no priorità, ma portano soldi. Io? Non la farei”

“Come rispondo a chi critica la novità delle targhe personalizzabili perché non è una priorità per il Paese? Sicuramente non è una priorità, però se può portare soldi nelle casse dello Stato che possiamo investire per tagliare le tasse perché no?”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’incontro con i militanti della Lega al gazebo di Ponte Milvio a Roma. “Se io mi farei la targa personalizzata? Onestamente no. Se devo pagare dei soldi in più per una targa personalizzata, non lo faccio, ma è un parere mio”.