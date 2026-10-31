Karachi, al Festival Culturale Mondiale musica e danza contro i tabù sociali

(LaPresse) – Artisti provenienti da oltre 150 Paesi si sono riuniti a Karachi, città portuale del Pakistan, per celebrare la diversità culturale attraverso musica, danza e spettacoli. Il Festival Culturale Mondiale ha preso il via giovedì 29 ottobre con un programma di esibizioni di musica folk e contemporanea, che ha visto protagonisti artisti pakistani e internazionali, conquistando l’entusiasmo del pubblico. Secondo i partecipanti, iniziative di questo tipo rappresentano un’importante occasione per abbattere i tabù sociali e promuovere una maggiore apertura culturale. In Pakistan, infatti, le arti performative e, in particolare, la danza incontrano ancora resistenze in una società fortemente legata alla tradizione religiosa. Il Festival Culturale Mondiale proseguirà fino al 22 novembre negli spazi dell’Arts Council of Pakistan, a Karachi.