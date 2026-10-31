Incidente ferroviario in Spagna, Sanchez al Centro nazionale di monitoraggio delle emergenze

(LaPresse) Pedro Sánchez ha visitato il Centro nazionale di monitoraggio e coordinamento delle emergenze (CENEM) a Madrid, in Spagna. Il primo ministro ha assistito alla riunione di aggiornamento e coordinamento della giornata con i rappresentanti dei servizi di emergenza impegnati nelle operazioni successive al mortale incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo, lo scorso mercoledì. Lo scontro ha causato la morte di 69 persone e decine di feriti. La collisione di mercoledì tra due treni ad alta velocità nella Spagna centrale è stato il secondo incidente mortale in nove mesi su una rete che è stata a lungo motivo di orgoglio nazionale.