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sabato 31 ottobre 2026

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Incidente ferroviario in Spagna, Sanchez al Centro nazionale di monitoraggio delle emergenze

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(LaPresse) Pedro Sánchez ha visitato il Centro nazionale di monitoraggio e coordinamento delle emergenze (CENEM) a Madrid, in Spagna. Il primo ministro ha assistito alla riunione di aggiornamento e coordinamento della giornata con i rappresentanti dei servizi di emergenza impegnati nelle operazioni successive al mortale incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo, lo scorso mercoledì. Lo scontro ha causato la morte di 69 persone e decine di feriti. La collisione di mercoledì tra due treni ad alta velocità nella Spagna centrale è stato il secondo incidente mortale in nove mesi su una rete che è stata a lungo motivo di orgoglio nazionale.