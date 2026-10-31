Incidente ferroviario in Spagna, a Urda messa funebre per le vittime

(LaPresse) Sabato, le autorità, le famiglie e gli amici delle vittime dell‘incidente ferroviario avvenuto mercoledì in Spagna si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di San Juan Bautista a Urda, nella provincia di Toledo, per una messa funebre.

L’incidente è avvenuto mercoledì, quando un treno ad alta velocità si è schiantato contro un altro treno fermo sui binari, causando la morte di almeno 69 persone e il ferimento di decine di altre: si tratta del secondo grave incidente ferroviario avvenuto quest’anno.