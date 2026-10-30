Usa, agente ICE investe un uomo e gli frattura la gamba

Un agente dell’Ice (US Immigration and Customs Enforcement) è stato incriminato per aggressione aggravata perché accusato di aver investito intenzionalmente con la propria auto un operaio edile messicano a Houston. L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris ha dichiarato che Mario Alberto Morales era alla guida di un’auto nera senza contrassegni il 10 ottobre, quando ha investito il 48enne Miguel Parra Hernandez mentre stava scappando. Quest’ultimo (che si trova negli Stati Uniti senza autorizzazione, secondo quanto riferito da FIEL, un’organizzazione che sta collaborando con la sua famiglia) è stato successivamente arrestato con una gamba fratturata. L’Ice, nonostante le immagini chiare, ha difeso Morales. Pochi agenti federali hanno dovuto affrontare accuse penali per le loro azioni sul campo durante la campagna di repressione dell’immigrazione del presidente Donald Trump.