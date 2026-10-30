Sciopero 30 ottobre 2026, i manifestanti di Napoli: "È guerra di popolo contro establishment"

Oltre ventimila persone in piazza a Napoli per manifestare contro il caro vita. Il corteo, partito da Piazza Mancini, è arrivato fino al porto commerciale del capoluogo partenopeo paralizzando la viabilità. “La gente non riesce a mettere più il piatto a tavola, non riesce a pagare il carburante, le bollette e non ci sono i soldi per curarsi. I soldi vengono investiti nelle guerre e nel riarmo. Questa non è più una lotta di categorie ma una lotta di popolo contro l’establishment”, così la voce dei manifestanti.