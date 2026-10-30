Incidente ferroviario in Spagna, Sanchez: “Fiducia nel sistema ad alta velocità è compromessa”

“Nel nostro Paese la fiducia nel sistema dell’alta velocità è compromessa e il compito del Governo non è solo quello di effettuare una diagnosi, di individuare le cause, ma anche di offrire soluzioni affinché una tragedia di questa portata, come ha affermato re Felipe VI, non si ripeta”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in una conferenza stampa insieme al presidente della regione di Castiglia-La Mancha, Emiliano García-Page, al termine di una riunione del Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi) a Toledo. Le sue parole giungono dopo l’incidente ferroviario avvenuto mercoledì a Urda, vicino Toledo, che ha coinvolto due treni dell’alta velocità, con un bilancio di almeno 69 morti.