Incidente ferroviario in Spagna, ministro dei Trasporti: "Il mio dovere ora non è parlare delle dimissioni"

Il ministro dei Trasporti della Spagna Oscar Puente non si dimette. “Il mio dovere ora non è parlare della mia permanenza o meno in carica, ma risolvere il problema, chiarire cosa è successo e fornire spiegazioni chiare e, soprattutto, cosa più importante, portare soluzioni per quanto possibile”, ha detto in conferenza stampa a Madrid in seguito al tragico incidente ferroviario, avvenuto mercoledì mattina vicino Toledo, che ha causato 69 morti. “Non userò nessun lavoratore come scudo né attribuirò responsabilità prima che l’indagine sia conclusa, ma non permetterò nemmeno che si confonda la necessità di accertare le responsabilità con quella di trovare rapidamente qualcuno da incolpare”, ha aggiunto Puente.