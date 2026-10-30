Corteo Roma, idranti e cariche della polizia a Piazza dell'Emporio

Continuano le tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine a Roma dopo il corteo Usb indetto in occasione dello sciopero generale. Una frangia di alcune centinaia di dimostranti si è staccata dal cordone principale nel pomeriggio, al termine del corteo, per dirigersi verso il ministero dell’Istruzione. I manifestanti sono poi ripartiti al grido di “Andiamo al Parlamento” per le vie di Trastevere, diretti verso il centro, ma gli agenti in tenuta anti-sommossa prima li hanno respinti su Ponte Sisto e poi a Largo dell’Emporio hanno ricorso all’utilizzo di idranti e di cariche. Le persone in protesta, dopo alcuni lanci di bottiglie, sono stati così dispersi in direzione Testaccio.