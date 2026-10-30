Corteo Milano, il trapper BighiBrown gira un videoclip mentre la tangenziale è bloccata

Come set, le corsie della tangenziale est di Milano bloccate dal corteo dello sciopero generale. È la location scelta dal trapper Andrea Marrone, in arte BighiBrown, per girare un videoclip. Il rapper si è esibito in playback su un suo brano in mezzo alla carreggiata occupata dai manifestanti, con i fumogeni bianchi, rossi e verdi sullo sfondo delle riprese. Le immagini sono state girate durante il blocco, durato circa due ore e mezza a partire dalle 13. Alla fine BighiBrown ha spiegato il senso politico del messaggio che ha voluto portare in strada. “I politici ci vogliono mettere l’uno contro l’altro”, ha detto. Nel mirino del trapper ci sono le strategie di divisione che, secondo lui, attraversano la società.